В Риге запретили возлагать цветы к посольству РФ в память о жертвах теракта
В Риге полицейские запретили возлагать цветы в память о погибших в «Крокусе» к посольству России. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Алексей Стефанов.
Он рассказал, что один его знакомый после трагедии в Москве пошёл с цветами к посольству России в Риге, но полицейские его прогнали.
«Представляешь, класть цветы и зажигать свечи у посольства мне запретили! Сказали: хочешь что-то класть, вон — иди на ту сторону», — рассказал знакомый.
При этом на противоположной стороне, по его словам, «располагаются всякие проукраинские инсталляции с душком навальнизма».
Людям все-таки удалось установить свечи на той стороне улицы, где расположено посольство. Но стихийный мемориал был сразу уничтожен.
В подтверждение Стефанов опубликовал фото с места событий.
Журналист также отметил, что официальные лица Латвии «даже не попытались выразить соболезнования в связи с терактом».
Ранее сообщалось, что гражданин Латвии, журналист Алексей Стефанов получил паспорт гражданина РФ. С 2016 года Стефанов работает в информационном агентстве «Россия сегодня».