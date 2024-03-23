В Риге запретили возлагать цветы к посольству РФ в память о жертвах теракта

В Риге полицейские запретили возлагать цветы в память о погибших в «Крокусе» к посольству России. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Алексей Стефанов.

Он рассказал, что один его знакомый после трагедии в Москве пошёл с цветами к посольству России в Риге, но полицейские его прогнали.

«Представляешь, класть цветы и зажигать свечи у посольства мне запретили! Сказали: хочешь что-то класть, вон — иди на ту сторону», — рассказал знакомый.

При этом на противоположной стороне, по его словам, «располагаются всякие проукраинские инсталляции с душком навальнизма».

Людям все-таки удалось установить свечи на той стороне улицы, где расположено посольство. Но стихийный мемориал был сразу уничтожен.

В подтверждение Стефанов опубликовал фото с места событий.

Журналист также отметил, что официальные лица Латвии «даже не попытались выразить соболезнования в связи с терактом».

Ранее сообщалось, что гражданин Латвии, журналист Алексей Стефанов получил паспорт гражданина РФ. С 2016 года Стефанов работает в информационном агентстве «Россия сегодня».