Маск поддержал отмену залога для Трампа

Предприниматель Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, поддержал в соцсети X инициативу по отмене залога для 45-го президента США Дональда Трампа.

© Zuma / ТАСС

Накануне суд признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в значительном завышении стоимости активов. Юристы отметили, что бизнесмен пошел на этот шаг с тем, чтобы получить кредиты на строительство ряда инфраструктурных объектов в США.

Для отмены решения бизнесмену необходимо внести залог в размере $464 млн. Сторонники Трампа выступили в соцсетях с инициативой по отмене залога.

Bild рассказал о плане Трампа по Крыму в случае избрания президентом США

«Поднимите руку, если желаете, чтобы большинство в Верховном суде наконец действовало как один и отменило возмутительный задаток, предписанный судьей [Артуром] Энгороном [экс-президенту] Трампу в Нью-Йорке», — призвали они на странице аккаунта Trump Army.

Илон Маск обратил внимание на этот пост и поддержал его смайлом с поднятой рукой.