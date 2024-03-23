Президент Молдавии Майя Санду осудила теракт в Подмосковье и выразила соболезнования семьям погибших.

"Соболезную всем семьям погибших в террористическом акте в Москве. Молдова осуждает терроризм и любые формы насилия против гражданских лиц, невинных людей", - написала Санду на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Молдавские политические лидеры и организации осудили теракт в Москве и выразили соболезнования родным погибших. С такими заявлениями выступили президент Приднестровья Вадим Красносельский, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, лидер Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон, экс-премьер, глава Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику, политик Илан Шор и многие другие.