МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту

МИД Таджикистана назвал фейком информацию о том, что к теракту в «Крокус-Сити» причастны граждане республики. Дипломаты отметили, что непроверенная информация может нанести вред всем таджикистанцам, находящимся за рубежом. Заявление опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Дипломаты призвали СМИ ответственно отнестись к распространению информации «о якобы причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту».

«Таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России», — сказано в заявлении.

Отмечается, что распространение непроверенной и недостоверной информации может нанести вред гражданам Таджикистана, находящимся сейчас за границей.

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МИД Таджикистана также решительно осудил террористический акт против мирных граждан в Москве, назвав его ужасающим.