МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту

МИД Таджикистана: причастность граждан республики к теракту в «Крокус-Сити» — фейк
МИД Таджикистана назвал фейком информацию о том, что к теракту в «Крокус-Сити» причастны граждане республики. Дипломаты отметили, что непроверенная информация может нанести вред всем таджикистанцам, находящимся за рубежом. Заявление опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Дипломаты призвали СМИ ответственно отнестись к распространению информации «о якобы причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту».
«Таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России», — сказано в заявлении.
Отмечается, что распространение непроверенной и недостоверной информации может нанести вред гражданам Таджикистана, находящимся сейчас за границей.
МЧС опубликовало обновленный список госпитализированных после теракта в «Крокусе»
МИД Таджикистана также решительно осудил террористический акт против мирных граждан в Москве, назвав его ужасающим.
«Выражаем искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибших, а всем пострадавшим — скорейшего выздоровления», — сказано в заявлении.