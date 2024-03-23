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Интерпол заявил о готовности помочь в расследовании теракта в «Крокусе»

Интерпол готов оказать помощь в расследовании российскими правоохранительными органами теракта в «Крокус Сити Холле».

Интерпол заявил о готовности поддержать расследование теракта в «Крокусе»
© РИА Новости

Об этом заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

«Я решительно осуждаю нападение на «Крокус Сити Холл», оно стало ужасающим актом против невинных мирных жителей. Мысленно мы с семьями и друзьями погибших. Интерпол готов оказать поддержку расследованию российских властей», — написал Шток в X.

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Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле».

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