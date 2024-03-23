Украина хочет купить российское оборудование для АЭС

Украина к лету рассчитывает заключить сделку с Болгарией на покупку двух ядерных реакторов, оснащенных оборудованием российской разработки, заявил глава украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин в интервью Reuters. По его словам, новые реакторы будут установлены на Хмельницкой АЭС.

Переговоры между правительством Украины и Болгарии продолжаются, <...> и я думаю, что где-то в июне мы будем иметь результат заключения контрактов с Болгарией на закупку этого оборудования, — отметил собеседник издания.

Реакторы, пояснил он, необходимы, чтобы компенсировать потерю электроэнергии с Запорожской АЭС с шестью реакторами. Хмельницкую АЭС уже готовят к монтажу, в случае успеха запускать оборудование будут через два-три года.

Также сообщалось, что украинская государственная компания (ГК) «Укрспецэкспорт» ведет переговоры с Казахстаном о приобретении продукции российского военно-промышленного комплекса для нужд ВСУ. Киеву могут передать комплектующие для парашютно-тормозных систем ПГК-10, которые используются в самолетах Су-24 и МиГ-29. Журналисты предположили, что власти Казахстана скрытно хотят сохранить равноудаленную позицию по украинской ситуации в диалоге с Западом и Москвой.