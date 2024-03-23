В New York Times назвали виновных в теракте в «Крокус Сити Холле»

За терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске стоит ИГИЛ*. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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В марте США получили разведданные о том, что ИГИЛ-К* (подразделение террористической организации в Афганистане) планировал теракт в Москве, пишет The New York Times.

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По словам одного из американских чиновников, члены ИГИЛ* якобы активно действуют в России.

CBS News пишет со ссылкой на американского чиновника, что у США есть информация, подтверждающая ответственность «Исламского государства»* в организации теракта в «Крокусе». Собеседник телекомпании подтвердил, что Вашингтон передавал Москве разведданные о потенциальном нападении.

*запрещенная в России террористическая группировка