ФБР отказалось комментировать контакты с Россией по теракту в Москве
Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать возможные контакты с Москвой по теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты попросили пресс-службу ведомства прокомментировать ситуацию вокруг инцидента в Москве и контактов с российской стороной. В ФБР предложили обратиться к российским властям.
«Благодарим вас за обращение, однако предлагаем вам обратиться к российским властям», — высказались в бюро.
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