ФБР отказалось комментировать контакты с Россией по теракту в Москве

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать возможные контакты с Москвой по теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили пресс-службу ведомства прокомментировать ситуацию вокруг инцидента в Москве и контактов с российской стороной. В ФБР предложили обратиться к российским властям.