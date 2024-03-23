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ФБР отказалось комментировать контакты с Россией по теракту в Москве

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать возможные контакты с Москвой по теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.

ФБР отказалось комментировать контакты с Россией по теракту в Москве
© РИА Новости

Журналисты попросили пресс-службу ведомства прокомментировать ситуацию вокруг инцидента в Москве и контактов с российской стороной. В ФБР предложили обратиться к российским властям.

«Благодарим вас за обращение, однако предлагаем вам обратиться к российским властям», — высказались в бюро.
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