Белый дом отреагировал на стрельбу в Москве

Администрация Соединенных Штатов пытается получить больше информации о ЧП в подмосковном "Крокус сити холле", назвала его ужасным нападением. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы пытаемся получить больше информации. Мы хотели бы переадресовать вас к российским властям, чтобы они рассказали об этом. Эти кадры просто ужасны. На них тяжело смотреть, и наши мысли, конечно же, с жертвами этого ужасного нападения со стрельбой", - подчеркнул он.

Кирби также назвал произошедшее "жестокой стрельбой".

"Я не могу рассказать о подробностях. Я имею в виду, что все это стало известно только перед тем, как я пришел к вам [журналистам] сюда", - добавил представитель Белого дома.

Он напомнил, что посольство США в Москве ранее предупреждало американцев и призывало их "избегать любых крупных концертов, торговых центров, всего подобного, просто для их собственной безопасности". Он подчеркнул, что находящиеся в России граждане США "должны оставаться на своих местах и следить за любой дополнительной информацией от Госдепартамента".