Молдавия находится на грани исчезновения из-за ухудшения отношений с Россией, уверен молдавский оппозиционный политик Илан Шор. Об этом он заявил журналистам на празднике Мэрцишор в Москве, передает «Sputnik Молдова».

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По словам Шора, в Молдавии около 20 процентов сел полностью пусты, люди в них не живут. Молдавию, отметил он, покидает молодежь, а оппозиционные силы борются за самосохранение страны.

«Когда Запад приказал своему наемному менеджеру [президенту страны Майе] Санду поссориться с Россией, за этот праздник платил из своего кармана народ Республики Молдова. Никто не компенсировал гражданам расходы на коммунальные услуги», — добавил политик.

Согласно данным опроса Института маркетинга и социологических опросов (IMAS), действующего президента страны Майю Санду на грядущих президентских выборах в Молдавии готовы поддержать примерно треть населения.