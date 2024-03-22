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Конгрессу США предложили отстранить спикера Джонсона

В палату представителей США внесли проект резолюции об отстранении от должности спикера Майка Джонсона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Punchbowl News.

Конгрессу США предложили отстранить спикера Джонсона
© globallookpress.com

Проект был внесен конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее мнению, Джонсона следует отстранить из-за его несогласия с поставленным на голосование проектом бюджета. Инициативу уже поддержало несколько членов Республиканской партии, однако к ним могут присоединиться и представители демократов.

«Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла инициативу отстранения спикера Джонсона», — сообщает источник.

Ранее Конгресс США включил в проект бюджета нескольких американских федеральных ведомств требование об отчете о помощи Украине.

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