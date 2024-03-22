Конгрессу США предложили отстранить спикера Джонсона

В палату представителей США внесли проект резолюции об отстранении от должности спикера Майка Джонсона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Punchbowl News.

Проект был внесен конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее мнению, Джонсона следует отстранить из-за его несогласия с поставленным на голосование проектом бюджета. Инициативу уже поддержало несколько членов Республиканской партии, однако к ним могут присоединиться и представители демократов.

«Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла инициативу отстранения спикера Джонсона», — сообщает источник.

Ранее Конгресс США включил в проект бюджета нескольких американских федеральных ведомств требование об отчете о помощи Украине.