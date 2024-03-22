Молдавский политик Шор планирует принять участие в ПМЭФ

Молдавский политик, председатель партии "Шор" Илан Шор заявил, что планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 5-8 июня.

"Обязательно планирую поехать. Надеюсь, мы там можем установить много важных контактов, которые будут способствовать укреплению экономических отношений между Республикой Молдова и РФ", - сказал он журналистам на фестивале "Мэрцишор-2024", отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.