В Палестине осудили конфискацию Израилем земель на Западном берегу Иордана

Конфискация Израилем 800 гектаров на Западном берегу реки Иордан является преступлением. Такое заявление сделали в МИД Палестины, передает ТАСС.

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич объявил о признании около 800 гектаров на Западном берегу реки Иордан израильской территорией. Там планируют построить несколько сотен единиц жилья.

«МИД Палестины осуждает это и считает данный шаг преступлением в полном смысле слова», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что «безнаказанность властей Израиля дает им возможность продолжать геноцид палестинского народа, забирать у него земли и изгонять с его законных территорий». На этом фоне МИД обвинил мировое сообщество в бездействии и соучастии в «преступлении века».

Напомним, что расширение Израилем поселений на Западном берегу Иордана является одной из основных причин палестино-израильского конфликта и препятствием к его урегулированию. В 2016 году Совбез ООН потребовал от Израиля немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, приняв соответствующую резолюцию. Однако Израиль отказался выполнять ее.