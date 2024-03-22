Глава Евросовета: ЕС не боится реакции России на использование ее активов

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз (ЕС) не боится реакции со стороны России на использование ее замороженных активов. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС. По словам Мишеля, ЕС намерен продолжать оказывать помощь Украине, так как альянс «не запуган Россией».

«Мы не запуганы Россией, и поэтому мы продолжаем работать, чтобы помогать Украине. Прибыль от российских активов будет использована для Украины, потому что она жертва», — заявил он.

Эти слова поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что использование российских активов для помощи Украине является правильным шагом.

«Мы уверены, что это правильный путь. Россия должна заплатить. И это полностью соответствует нашей координации с партнерами по "семерке". И что бы Россия ни делала, это не должно влиять на наши решения», — заявила она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных российских активов направят на покупку оружия для Украины.