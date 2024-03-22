В больнице Кейт Миддлтон нашли трех подозреваемых по делу

Незадолго до своего исчезновения Кейт Миддлтон (Catherine Middlton) проходила лечение в местной клинике, в которой, как сообщают источники, ей делали операцию на брюшной полости. Конфиденциальная информация девушки оказалась под угрозой. На днях стало известно, что доктора, работающие там, пытались выведать, что происходит с принцессой и подсмотреть в ее медицинскую карту.

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Гендиректор The London Clinic мгновенно отреагировал на запретные действия сотрудников и пообещал разобраться в деле. Следствие начало работать достаточно оперативно. Сейчас оно выделило 3 подозреваемых, которых обвинили в утечке данных. Людей уже отстранили от работы, однако, разбирательство не завершено и требует уточнений.

Под угрозой находятся не только конкретные сотрудники медицинского учреждения, но и сама больница. Правоохранительные органы должны сделать вывод, обучали ли работников хранить молчание и сохранять конфиденциальность. Если представители закона поймут, что медицинскому персоналу это не объясняли, у клиники будут огромные проблемы в виде «космического» штрафа.

Люди также предполагают, что подозреваемые могут быть как-либо связаны с историей об исчезновении принцессы. Впрочем, если среди них есть личные доктора Кейт, которые наблюдали пациентку или делали ей операцию, тогда никого не удивит, что именно эти люди связаны с делом.