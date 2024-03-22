Макрон пообещал ускорить работу по использованию замороженных активов РФ

Евросоюз намерен ускорить работу по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы приняли решение ускорить работу по использованию доходов, получаемых от российских замороженных активов, в частности чтобы их направить на оказание военной помощи Украине", - сказал Макрон в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в X (ранее Twitter).

По словам французского лидера, в ходе саммита его участники подтвердили решимость оказывать поддержку Украине "с той интенсивностью, которая будет необходима".