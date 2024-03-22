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Шольц: использование ЕС доходов от активов РФ совместимо с международным правом

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал законным использование доходов от замороженных в Европе российских активов на военную помощь Украине. ТАСС

По его утверждению, использование Евросоюзом доходов от замороженных активов России совместимо с международным правом. Немецкий канцлер также выразил. надежду, что доходы от российских активов начнут использовать в скором времени. Lenta.ru

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом заявления Запада о том, что доходы от российских активов никому не принадлежат и впоследствии могут быть изъяты в пользу Украины. По его словам, банки в ЕС понимают катастрофические последствия экспроприации. News.ru

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