Россия и Китай заблокировали в СБ ООН проект резолюции США по Газе

Россия и Китай наложили вето и заблокировали в Совбезе ООН проект ближневосточной резолюции, которую представили США, поскольку в ней отсутствовало требование прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Проект американской резолюции содержит «настоятельную необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня с целью защиты мирного населения всех сторон и однозначно поддерживает международные дипломатические усилия, направленные на достижение такого прекращения огня в привязке к освобождению всех остающихся заложников». Также документ выступает против любых демографических и территориальных изменений в секторе Газа и требует от «ХАМАС и прочих вооруженных групп немедленно предоставить гуманитарный доступ ко всем оставшимся заложникам».

За принятие американской резолюции проголосовали 11 из 15 членов СБ ООН. Однако РФ и КНР наложили на нее вето и заблокировали, поскольку документ хоть и имеет пункт о «настоятельной необходимости» прекращения огня, но не требует и не призывает к нему.