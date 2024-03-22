Подоляк назвал фиктивным сообщение о запрете Украине атаковать НПЗ РФ

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал ложными сообщения британской газеты Financial Times о том, что США требовали от Украины прекратить попытки терактов на российских НПЗ. Как заявил украинский чиновник, никто не может «диктовать Украине условия этой войны». RT на русском

«Это фиктивная информация. (…) В рамках международного права Украина может обезжиривать российские инструменты ведения войны. (…) Украина будет разрушать топливную инфраструктуру», — сказал Подоляк. Lenta.ru

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина также заявила, что Киев продолжит наносить удары по НПЗ России. По ее словам, Украина рассматривает их в качестве законной цели. ФедералПресс