На Украине заявили об утечке нефтепродуктов в Днепр

Утечка нефтепродуктов в реку Днепр произошла после повреждения и пожара на Днепровской ГЭС. Об этом сообщили в Государственной экологической службе Украины.

"Днепровская ГЭС <...> зафиксированы загрязнение почв, утечка нефтепродуктов в водный объект - реку Днепр", - говорится в сообщении на странице инспекции в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Утром "Укргидроэнерго" сообщило о пожаре на Днепровской ГЭС, являющейся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины. Затем директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота проинформировал, что ДнепроГЭС остановила работу. По его словам, объем полученных гидроэлектростанцией повреждений очень значительный. Пожар уже локализован, но сохраняется задымление.

ДнепроГЭС остановила работу

ДнепроГЭС расположена в подконтрольном Киеву городе Запорожье и состоит из двух станций - ГЭС-1 и ГЭС-2.