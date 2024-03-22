Стало известно о планах Пашиняна посетить Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в мае посетит Москву для участия в юбилейном саммите по случаю десятилетия создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом со ссылкой на источники сообщает армянская газета «Грапарак», передает портал News.arm.

© Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Как стало известно одному из источников средства массовой информации, армянский премьер планирует задержаться в Москве на несколько часов.

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Ранее Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, выразив надежду на дальнейшее развитие диалога между Москвой и Ереваном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. До этого он сообщал, что последний раз общался с Путиным более двух месяцев назад, перед Новым Годом.