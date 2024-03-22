МИД Германии ответил на слова Пескова о состоянии войны

В министерстве иностранных дел Германии заявили, что приняли к сведению слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что на Украине ведется война из-за действий стран Запада. Газета.Ru

«Мы принимаем это к сведению. Россия уже давно ведет войну против Украины», — заявил представитель ведомства. Lenta.ru

Позднее Дмитрий Песков разъяснил свои слова, отметив, что в юридическом плане изменений не произошло. Свое заявление в интервью он объяснил тем, что "коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт". Российская газета