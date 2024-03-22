Глава МИД Литвы раскритиковал Запад после ударов ВС РФ по энергообъектам Украины
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис резко раскритиковал страны Запада после масштабных ударов возмездия ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он написал, что бездействию союзников Киева нет оправдания и последствия могут повлиять на дальнейшее развитие истории.
"Мы перекрыли поставки оружия, мы не смогли обеспечить достаточную противовоздушную оборону, и теперь мы просим украинцев сидеть сложа руки…" - написал он.
По словам главы МИД Литвы, "такие ошибки" определяют ход всего столетия и им нет оправдания. До этого стало известно, что удары, нанесенные российской армией в ночь на 22 марта, оказались самой масштабной атакой на объекты энергетики Украины за последнее время.
Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет в связи с этим заявил, что удары ВС РФ стали возмездием за обстрелы Белгорода и других приграничных регионов со стороны ВСУ.
Шеремет подчеркнул, что за подобные действия "последует ответ и его тяжесть с каждым разом будет возрастать", пока власти Украины не поймут бесполезность "сопротивления и не капитулируют.
Президент России Владимир Путин также заявлял, что в приграничных с Украиной областях "киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций. Это, в первую очередь, нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России". Он подчеркнул, что "безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся".