Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис резко раскритиковал страны Запада после масштабных ударов возмездия ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он написал, что бездействию союзников Киева нет оправдания и последствия могут повлиять на дальнейшее развитие истории.

"Мы перекрыли поставки оружия, мы не смогли обеспечить достаточную противовоздушную оборону, и теперь мы просим украинцев сидеть сложа руки…" - написал он.

По словам главы МИД Литвы, "такие ошибки" определяют ход всего столетия и им нет оправдания. До этого стало известно, что удары, нанесенные российской армией в ночь на 22 марта, оказались самой масштабной атакой на объекты энергетики Украины за последнее время.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет в связи с этим заявил, что удары ВС РФ стали возмездием за обстрелы Белгорода и других приграничных регионов со стороны ВСУ.

Шеремет подчеркнул, что за подобные действия "последует ответ и его тяжесть с каждым разом будет возрастать", пока власти Украины не поймут бесполезность "сопротивления и не капитулируют.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что в приграничных с Украиной областях "киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций. Это, в первую очередь, нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России". Он подчеркнул, что "безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся".