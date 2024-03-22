Харьков оказался полностью обесточен

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что 22 марта город оказался полностью обесточен. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Терехов рассказал, что в городе не работают светофоры. Он обратился к водителям с просьбой «быть максимально осторожными на дорогах, чтобы избежать аварий».

По словам мэра, чтобы справиться с проблемами, которые повлекли взрывы на объектах инфраструктуры, коммунальщикам и энергетикам потребуется время.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что 22 марта российские силы нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

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В результате была дезорганизована работа предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружений, военной техники и боеприпасов.

В Минобороны подчеркнули, что с 16 по 22 марта ВС РФ нанесли 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы российской территории Украиной, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов.