На ЗАЭС опровергли сообщения об угрозе блэкаута

В Telegram-канале украинской компании «Энергоатом» 22 марта появился пост, в котором утверждается, что Запорожская АЭС находится на грани блэкаута. В пресс-службе АЭС опровергли эту информацию. Там подчеркнули, что в 6 утра была отключена высоковольтная линия на 750 киловольт, но продолжала работать линия на 330 киловольт.

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«Угроз нарушений пределов безопасности нет. Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один — в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности», — сказано в публикации пресс-службы ЗАЭС.

В 11:02 линия электроснабжения на 750 киловольт была снова введена в работу. Об этом также сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС.

Комментарий представителей «Энергоатома» о блэкауте почти не получил распространение в российских СМИ. Многие издания написали об отключении одной из линий электропитания, но ссылаясь на официальную информацию пресс-службы ЗАЭС. Новости появились в федеральных СМИ, например, на страницах ТАСС, РИА Новости, RT и «Российской газеты».

В соцсетях публикации на тему угрозы блэкаута на ЗАЭС найти не удалось.

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