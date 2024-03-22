Беженцев обвинили в росте заболеваемости туберкулезом в Германии

Беженцы с Украины стали основной причиной роста числа случаев заболевания туберкулезом в Германии в 2023 году. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit со ссылкой на Федеральный институт исследований инфекционных заболеваний имени Роберта Коха.

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В публикации отмечается, что после нескольких лет снижения числа случаев заболевания туберкулезом зафиксирован небольшой рост. Так, в 2022 году было зарегистрировано около 4080 случаев заболевания, а в 2023 году — 4480 случаев.

«Предпосылкой таких изменений в настоящее время является прежде всего приток людей, ищущих убежище, с Украины», — указали эксперты.

Специалисты отмечают, что туберкулез на Украине широко распространен. Кроме того, три четверти людей, у которых диагностируют это заболевание в Германии, родились за ее пределами.

Ранее федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что граждане Украины стали второй по численности группой иностранного населения в Германии. Они уступают лишь гражданам Турции.