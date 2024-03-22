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На Украине захотели немедленно получить ядерное оружие

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украине необходимо "прямо сейчас" работать над тем, чтобы получить ядерное оружие. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

На Украине захотели немедленно получить ядерное оружие
© Газета.Ru
"Нам нужно ядерное оружие. Другого варианта не вижу. И просто наплевать на все, что будут говорить и угрожать. Без ядерного оружия нет безопасности", — написал Гончаренко.

С точки зрения политика, на получение подобного оружия необходимо направить все силы Украины. Он также подчеркнул, что "это надо делать прямо сейчас и не ждать".

До этого генерал Вооруженных сил Украины в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинские политики могли бы предложить западным странам разместить в стране носители ядерного оружия и ядерные боеприпасы.

"Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами и сказать: а давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины", — сказал он.
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