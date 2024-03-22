В Польше заявили о позитивном эффекте от слов Макрона об отправке войск

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину можно назвать «тактическим маневром», который заставил страны Евросоюза выделить пять миллиардов евро на вооружение для Киева. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Он отметил, что французская инициатива «принесла пользу», ведь позволила провести очень успешные телеконференции по чешской инициативе — закупке боеприпасов для Киева за пределами ЕС.

«И, вероятно, благодаря этому тактическому маневру президента Макрона у нас наконец-то есть то, что в течение года было предметом переговоров, то есть 5 миллиардов евро в Фонде ЕС за мир, который теперь в основном предназначен для довооружения Украины», — добавил Сикорский.

Министр подчеркнул, что Макрон не имел в виду прямое участие французских военных в боевых действиях на Украине. По его словам, главной целью иностранного контингента была бы подготовка украинских войск и помощь в противовоздушной обороне.

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В конце февраля Макрон допустил, что европейские страны могут отправить войска на Украину. По его словам, сейчас в ЕС нет консенсуса по этому вопросу, но «ничего исключать нельзя». Власти США, Германии, Британии и других стран заявили, что у них таких планов нет.