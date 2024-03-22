Глава МИД Польши высказался об американском ядерном оружии в стране

Польша не получит контроль над ядерным оружием США, если оно будет размещено на территории страны. Такое мнение в беседе с Rzeczpospolita высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

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"Я признаю, что, когда предыдущее правительство предложило это (программу совместного использования ядерного оружия. – прим. ред.), мысль о том, что у (экс-министра обороны Польши. – прим. ред.) Антони Мацеревича будет кнопка… на ядерном спусковом крючке, меня не успокоила. Но я думаю, это иллюзия, что можно одолжить силы и что это даст нам оперативный контроль над этими силами", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос о ядерном оружии в Польше.

Он добавил, что в вопросе о ядерном оружии "вся Европа по-прежнему зависит от американских гарантий".

В конце февраля Сикорский предупредил о "серьезных последствиях" для Соединенных Штатов и альянсов по всему миру, если конгресс не утвердит помощь Украине в размере 60 млрд. По его словам, "страны начнут страховать себя, а другие будут рассматривать возможность разработки собственных программ ядерного оружия".