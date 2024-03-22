Китай призвал обеспечить безопасность судоходства в Красном море

Китай призывает все заинтересованные стороны совместными усилиями обеспечить безопасность судоходства в Красном море. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Красное море является важнейшей транспортной артерией с точки зрения торговли товарами и энергоресурсами. Китай призывает все заинтересованные стороны совместными усилиями обеспечить безопасность судоходства в соответствии с законом, при этом искренне уважать суверенитет и территориальную целостность государств, расположенных на берегах Красного моря", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что КНР "продолжит играть конструктивную роль и способствовать скорейшему восстановлению мира и стабильности в Красном море".

Вместе с тем он не стал комментировать информацию агентства Bloomberg, согласно которой Китай и Россия якобы достигли соглашения с лидерами йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах" о беспрепятственном проходе своих судов через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.