Зеленский указал Европе на ее позор

Президент Украины Владимир Зеленский назвал позором для Европы проблемы Вооруженных сил страны (ВСУ) с боеприпасами, призывая союзников к увеличению военной помощи. Об этом пишет Tagesschau.

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«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на фронте позорно для Европы в том смысле, что Европа может сделать больше», — указал глава государства.

19 марта глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев получит артиллерийские боеприпасы и больше ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

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Союзники передадут украинской стороне пакеты помощи, в которые войдут артиллерийские снаряды 155 миллиметров, 152 миллиметра и 105 миллиметров.