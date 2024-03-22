Премьер Венгрии также обратил внимание на то, что Германию призывают поставить Украине системы ракет, которыми можно ударить по Москве.

«То, что сейчас абсурдно и во что невозможно поверить, через 2-3 месяца может стать реальностью», — заявил Орбан в эфире местной радиостанции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что западные государства обсуждали возможность отправки сухопутных войск на Украину.

L'Independant: Макрон введет войска на Украину при прорыве России к Киеву и Одессе

19 марта глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что, по сведениям Москвы, Париж рассматривает вопрос о размещении на Украине контингента до двух тысяч военных.