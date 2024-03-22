Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что западные войска окажутся на Украине через 2-3 месяца. В эфире радио Kossuth он объяснил, что предыдущее развитие конфликта показывает, что невероятное поначалу становится реальностью в кратчайшие сроки.

Говоря о возможной отправке западных войск Орбан напомнил, что раньше Германия отказывалась поставлять Украине «смертоносное оружие», тогда как сейчас от нее ждут передачи дальнобойных ракетных систем.

«Самое тревожное — то, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя два-три месяца становится повседневным событием», — сказал венгерский премьер.

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Напомним, что в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что европейские страны могут отправить войска на Украину. По его словам, сейчас в ЕС нет консенсуса по этому вопросу, но «ничего исключать нельзя». Власти США, Германии, Британии и других стран заявили, что у них таких планов нет.