Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд испортила российско-американские отношения и поставила мир на порог ядерной войны. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-агент ЦРУ Фил Джиральди.

По мнению бывшего сотрудника спецслужб США, угроза ядерной войны является в значительной степени «подарком от Нуланд». При этом Джиральди уверен, что ее и вовсе нельзя назвать дипломатом.

«Русские стремились установить хорошие, рабочие отношения с США и европейцами. И именно такие люди, как Виктория Нуланд, в Государственном департаменте США и в СМИ, по сути, не дали этому случиться», — сказал эксперт.

Напомним, что Нуланд стала известна активным вмешательством в дела Украины еще в 2014 году. Позднее она признавала, что США потратили около 5 млрд долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины. Кроме того, она практиковала «ручное управление» украинскими элитами.

В начале марта Нуланд заявила, что уходит в отставку в ближайшие недели. Информацию подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен.