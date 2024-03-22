Минэнерго Украины: удары по объектам стали самыми масштабными за последнее время

Минэнерго Украины назвало последние удары по энергообъектам страны самыми масштабными за последнее время. Как сообщает РИА Новости, глава ведомства Герман Галущенко рассказал, что в части регионов есть перебои со светом.

Ранее в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в городах Харькове и Кривом Роге.

Галущенко признал наличие попаданий и повреждения объектов генерации, а также системы передачи и распределения электроэнергии в ряде регионов.

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«Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения», — сказал министр, отметив, что в ведомстве делают все возможное, чтобы вернуть свет людям как можно быстрее.

Напомним, что СМИ сообщали о повреждении ТЭЦ в Харькове. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук заявляла, что в регионе есть попадание по объекту критической инфраструктуры.