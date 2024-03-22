В Пентагоне считают, что Россия представляет угрозу США

Возможности России в сфере ядерных и неядерных вооружений представляют угрозу для США и вызывают непосредственную озабоченность у военного руководства страны. Соответствующую оценку озвучил в четверг на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США глава Северного командования ВС США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Грегори Гийо.

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Он отметил, что у соперников США есть как ядерные, так и неядерные "продвинутые системы", дающие возможность нанесения удара по объектам "гражданской и военной инфраструктуры в Северной Америке". Так, по словам Гийо, Китай "расширяет свои возможности" в области ядерных вооружений, а также разрабатывает "современные подводные лодки, ракеты, гиперзвуковое оружие", что "представляет значительный вызов" для безопасности США.

"Пока Китай быстро наращивает возможности, Россия на сегодняшний день представляет угрозу родине и вызывает непосредственную озабоченность", - заявил глава Северного командования ВС США.

По его словам, "Россия располагает самым большим в мире запасом стратегических и нестратегических ядерных вооружений, а также имеет возможность нанести удар по Северной Америке высокоточным конвенциональным оружием воздушного и морского базирования".

Согласно представленным Гийо оценкам, Россия осуществила "значительные инвестиции" в развитие "систем, способных угрожать США". В частности, он упомянул "подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами, гиперзвуковые крылатые ракеты и межконтинентальные баллистические ракеты". Кроме того, по словам генерала, РФ "располагает значительными возможностями" в киберсфере и в области подводных вооружений, а также занимается разработкой "ядерной торпеды и крылатой ракеты с ядерной силовой установкой".

Баланс сил

В свою очередь помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил на слушаниях в четверг, что "фундаментальным вопросом" для США является "наращивание Китаем арсенала ядерных вооружений" и МБР. "Это меняет расчеты", - заявил он, отметив, что США не стремятся превзойти Россию и Китай в совокупности по числу ядерных вооружений, но считают, что "должны иметь возможность сдерживать оба" государства.

Плам отметил что "на данный момент [у США] достаточно" возможностей в сфере ядерного сдерживания. "Но в будущем нам придется внести корректировки из-за наращивания Китаем", - подчеркнул помощник главы Пентагона, отметив необходимость "обеспечения сдерживания" в 2030-х годах.

США признали наличие трудностей при попытках изъять активы России

В конце февраля глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, что Пентагон хотел бы возвращения России к переговорам по вопросам стратегической стабильности.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля отметил, что заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности являются предвыборной демагогией. По его словам, "они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром".