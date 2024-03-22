Названа причина антироссийских высказываний Макрона

Причиной участившихся антироссийских высказываний президента Франции Эммануэля Макрона его стремление отправить западные войска на Украину связаны со страхом перед победой Дональда Трампа на выборах в США. Такое мнение высказал эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Линия фронта на Украине может сдвинуться; поддержка Украины со стороны США прекратится, если Дональд Трамп будет переизбран в ноябре; Запад шагает к катастрофическому поражению», — полагает Рахман.

Макрон дополнил свои слова об отправке военных на Украину

Аналитик предположил, что Макрон преследует цель привлечь внимание европейских лидеров к безопасности в странах ЕС, которую они теперь должны суметь обеспечить без помощи США. Особенное беспокойство у французского президента может вызывать канцлер Германии Олаф Шольц, который отказывается что-либо делать без американской военной протекции.