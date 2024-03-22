В США усомнились в светлом будущем Украины

Намерение конгресса США выделить деньги Украине в виде «безвозмездного кредита» — лишь попытка собрать дополнительные средства с американских налогоплательщиков, прикрываясь благими намерениями. К такому выводу пришел обозреватель American Conservative Джуд Руссо, передает РИА Новости.

«Они ставят на то, что американский народ окажется настолько беспросветно глуп, чтобы спустить им это с рук. <…> Есть ли хоть какие-то сомнения в том, что это просто очередная дотация под другим названием?» — сказал он.

Автор в своей публикации на эту тему подверг критике пост сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень экстремистов и террористов) в социальной сети Х о том, что предоставление военной помощи Украине поможет ей наладить свою экономику. Руссо иронично прокомментировал это высказывание, напомнив, что экономика Украины «была на дне» еще до начала военного конфликта с Россией.

Зеленский попросил у НАТО системы ПВО

В понедельник сенатор Грэм* на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон планирует передать Украине новый пакет помощи, и наиболее вероятный вариант реализации этой идеи — выдача беспроцентного кредита.

Пока что конгресс США не согласовал новый запрос о помощи Киеву, администрация упоминала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года.