Стало известно, почему не начались мирные переговоры по Украине

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что мирные переговоры по конфликту на Украине могли начаться несколько месяцев назад, но этому помешали угрозы Владимиру Зеленскому со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью Херша на Substack.

По его словам, в США пригрозили Зеленскому лишением финансирования в случае начала переговоров. Херш также утверждает, что причиной подобных угроз стала политика президента США Джо Байдена, который «сделал ставку на противостояние с Россией».

«Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад, до переизбрания Владимира Путина и военной деградации Зеленского. Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: "Никаких переговоров или урегулирования, иначе мы не поддержим ваше правительство 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые Украина получает ежегодно”», — заявил он.

Ранее Херш заявил, что разведсообщество США не верит в победу Украины в конфликте с Россией.