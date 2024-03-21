В Литве не озвучили причины приостановки приема фур из Калининградской области

Пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России сообщила, что ведомство не получило от Литвы официального объяснения по вопросу приостановки пропуска российских грузовиков из Калининградской области. Об этом пишет РИА «Новости».

В пресс-службе также добавили, что сотрудники таможенной службы на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Чернышевское продолжают работать в штатном режиме.

«Официальной информации по данному вопросу с литовской стороны не поступало. Таможенники на МАПП Чернышевское работают в штатном режиме. Суточная пропускная способность этого погранперехода позволяет оформлять на выезд не менее 150 большегрузов», — сообщили в ФТС.

Ранее Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области.