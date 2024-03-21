Вучич прокомментировал поздравление Путина с победой на выборах

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы России, поскольку проводит независимую политику и действует в интересах республики. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко Вучич вручил ему поздравления Путину с победой на выборах президента РФ. В рамках саммита об атомной энергетике в Брюсселе главу Сербии попросили прокомментировать свои действия.

«Я — президент республики, веду себя в соответствии с нормами международного права, уважая другие страны, и буду поздравлять кого захочу в наилучших интересах страны, всегда защищая ее интересы», — отметил Вучич.

Он добавил, что не является «слугой никому». По словам главы Сербии, он «больше всего в мире любит свою страну и ведет себя как самостоятельный президент независимой страны».

Также Вучич рассказал, что в рамках саммита поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном «по всем геополитическим вопросам, об Украине и двустороннем сотрудничестве».