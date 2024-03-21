СМИ: более половины населения Молдавии не разделяет идеи вхождения в НАТО

Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения страны к Румынии и вхождения в НАТО, следует из результатов исследования, опубликованного Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) и проведенным по заказу румынской компании Independent news.

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Согласно полученным данным, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии к Румынии, то 38 процентов граждан проголосовали бы за, а 50 — против.

В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В обеих странах существуют сторонники идеи «унионизма», то есть объединения путем ликвидации Молдавии как отдельного государства.

Что касается вступление страны в Североатлантический альянс, то 54 процента респондентов поддержали бы такой шаг, а 28 — нет. Кроме того, 56 процентов опрошенных не верят, что Молдавия сможет станет членом ЕС до 2030 года, в обратном уверены только 36 процентов, еще восемь не определились с позицией.

Опрос проводился с 9 по 16 февраля, в нем приняли участие 1091 человек, погрешность составила три процента.