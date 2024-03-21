Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил на полях саммита Евросоюза, что солдаты европейских стран не пойдут умирать за Донбасс. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля на конференции о помощи Украине поднял вопрос об отправке войск в республику. Его слова, а также последующие заявления вызвали бурную реакцию в Европе.

Боррель предложил членам ЕС направить 90% прибыли от активов РФ для военной помощи Киеву

Боррель призвал европейских лидеров не пугать людей тем, что военный конфликт неизбежен. Он добавил, что неизбежна только необходимость поддержки Киева.