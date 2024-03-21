Боррель назвал общую сумму помощи ЕС Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС за два года предоставил Киеву военную помощь на сумму €31 млрд.

В ходе выступления перед началом саммита ЕС в Брюсселе Боррель отметил, что раньше он называл цифру в €28 млрд.

«Теперь эта цифра составляет €31 млрд военной поддержки от ЕС с начала конфликта», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «цифра постоянно увеличивается».

Ранее Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину подчеркнул, что ЕС «не пойдёт умирать за Донбасс».