Рада передала военным всю власть на подконтрольной Киеву части Запорожья

Верховная рада Украины передала полномочия подконтрольного Киеву Запорожского областного совета военной администрации. Об этом сообщил глава администрации Иван Федоров. Российская газета

"Запорожский областной совет временно распустили, а его полномочия передали Запорожской областной военной администрации", — следует из сообщения. Вечерняя Москва

Федоров добавил, что с 24 февраля 2022 года полномочия облсовета были ограничены и за два года им не принято ни одного решения, поэтому теперь всеми вопросами жизнедеятельности подконтрольной украинским властям части Запорожской области будет заниматься военная администрация. При этом аппарат представительского органа будет функционировать, а полномочия депутатов будут также действовать до окончания военного положения, уточнил чиновник. ТАСС