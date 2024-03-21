Министерство внутренних дел Финляндии предлагает выделить €74 млн на ускоренное возведение ограждения на границе с Россией. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. ТАСС

«Строительство ограждения повысит эффективность управления границей», — говорится в сообщении. Газета.Ru

Финляндия планировала отгородиться от России еще в 2022 году. В октябре того года в МВД Финляндии планировали потратить шесть миллионов евро, чтобы отгородиться от России. Спустя чуть более полгода, когда в Финляндии представили первый вариант заграждения, местные журналисты обсмеяли ее, обозвав «садовым заборчиком» и «шуткой». Ura.Ru