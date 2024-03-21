МВД Финляндии выделит €74 млн на ускоренное возведение забора на границе с Россией

Министерство внутренних дел Финляндии предлагает выделить €74 млн на ускоренное возведение ограждения на границе с Россией. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Всего МВД предлагает выделить пограничникам дополнительно чуть более €86 млн в связи с тем, что "меры по усилению пограничного контроля, принятые после закрытия пунктов пропуска через границу и централизации подачи заявлений о предоставлении международной защиты, вызвали и продолжают вызывать дополнительные расходы для пограничной службы".

Ранее сообщалось, что МВД Финляндии намерено ускорить строительство заграждения на границе с РФ, чтобы все работы завершились к 2026 году.

Ожидается, что в период с 2024 по 2026 год будет построено около 200 км заграждения на восточной границе Финляндии с Россией. Большая часть ограды будет расположена в юго-восточной части границы.