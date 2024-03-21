Пашинян заявил о введении в эксплуатацию нового блока АЭС к 2036 году

Армения намерена ввести в строй новый энергоблок своей АЭС к концу срока службы ныне действующего в 2036 году. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая на международном саммите по атомной энергетике, который проводят в Брюсселе МАГАТЭ и Бельгия.

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"Мы с благодарностью признаем незаменимую техническую помощь, знания и рекомендации от МАГАТЭ и стран-партнеров, которые играли критически важную роль для безопасной и надежной работы нашей АЭС", - сказал глава правительства Армении.

Он напомнил, что в декабре 2023 года власти страны приняли решение продлить срок эксплуатации Армянской АЭС с 2026 до 2036 года.

"Это продление заложит твердую основу для плавного перехода к новому энергоблоку к концу продленного срока эксплуатации Армянской АЭС, что является нашей конечной целью. В связи с этим Армения привержена тесному сотрудничеству с МАГАТЭ и странами-партнерами для нахождения оптимального решения по замене нынешнего энергоблока", - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что Армения привержена принятию должных мер безопасности на своей АЭС в сотрудничестве со странами-партнерами и под управлением МАГАТЭ.

Армянская АЭС вблизи города Мецамор введена в эксплуатацию в 1979 году и остановлена в 1989 году после Спитакского землетрясения. В 1995 году АЭС расконсервировали при участии российских специалистов, после чего возобновилась промышленная эксплуатация второго энергоблока станции. АЭС вырабатывает около трети всей электроэнергии в Армении.

В декабре прошлого года правительство Армении одобрило проект по заключению контракта с российской компанией "Русатом Сервис" на сумму $65 млн для реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС до 2036 года. В июле прошлого года генеральный директор Армянской АЭС (ААЭС) Эдуард Мартиросян сообщил, что специальная комиссия изучает предложения от российских, американских, французский и корейских компаний по строительству нового энергоблока ААЭС.