В Киеве объявляли воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской и Черниговской областях, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Вначале предупреждение было объявлено в столице, через несколько минут - в двух областях.

Оно действовало около 10 минут.

Утром воздушная тревога продолжалась в Киеве чуть менее трех часов. В течение этого времени в столице произошло несколько серий взрывов. Как рассказали ТАСС очевидцы, сильные взрывы произошли в ряде районов города, а из центра столицы был виден столб черного дыма. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о повреждении двух предприятий и возгорании трансформаторной подстанции.

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