Литва закрыла границу для грузовиков из Калининграда без объяснения причин

Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области без объяснения причин. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram.

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Граница закрыта для грузовиков из России с 23:00 20 марта. По этой причине перед автомобильным пунктом пропуска Чернышевское образовалась очередь из 140 большегрузов.

«Еще 25, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе», — указано в сообщении.

12 марта на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами. Им управлял гражданин Молдавии, который направлялся в Белоруссию.